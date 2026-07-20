Infantino exhibe la Copa y el exclusivo anillo de los campeones: “Premios para toda la vida”

Gianni Infantino presumió en sus redes sociales los premios que recordarán para siempre la conquista de España en el Mundial 2026: el emblemático trofeo de la Copa del Mundo y un exclusivo anillo diseñado especialmente para los nuevos campeones.

El presidente de la FIFA publicó una imagen de ambos galardones y acompañó la fotografía con un mensaje en inglés:

“El trofeo más codiciado del deporte y un exclusivo anillo digno de los campeones del mundo: premios para atesorar toda la vida”.

La publicación apareció después de la coronación de España y buscó destacar el valor histórico y simbólico de los dos objetos que acompañarán a los integrantes del plantel campeón.

Un premio inédito en la Copa del Mundo

La entrega de anillos representa una novedad en la historia del Mundial masculino. La FIFA incorporó una tradición característica de las principales competiciones deportivas de Estados Unidos, donde los campeones de la NBA, la NFL y las Grandes Ligas de béisbol reciben joyas personalizadas para conmemorar sus títulos.

El organismo anunció una colección limitada de 2.026 anillos, en referencia al año del campeonato. De ese total, 30 están reservados para los integrantes de la selección ganadora y los otros 1.996 serán puestos a disposición de los aficionados.

Personalizados para los campeones

Uno de los lados del anillo presenta la imagen del trofeo mundialista, mientras que el otro incorpora elementos relacionados con el país vencedor.

Cada pieza será numerada individualmente, ajustada a la medida de su propietario y entregada con un certificado de autenticidad. Los 30 anillos destinados al equipo español serán personalizados antes de su entrega definitiva.

El capitán y el seleccionador recibieron inicialmente piezas provisionales para marcar la consagración, mientras se preparan las versiones definitivas destinadas a los campeones.

España suma una joya a su segunda estrella

El anillo se incorpora a los reconocimientos obtenidos por España después de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Más allá de su posible valor económico, la FIFA presenta la pieza como un recuerdo exclusivo de una conquista deportiva. Su condición de primera edición y la producción limitada aumentan su carácter histórico.

La composición exacta, el valor oficial y el canal de venta de las unidades destinadas a los aficionados todavía deben ser detallados por la organización. Algunas estimaciones periodísticas mencionan oro y piedras preciosas, pero esos datos no deben darse por definitivos mientras no exista una confirmación técnica de la FIFA.

Dos símbolos para una conquista histórica

La Copa del Mundo continúa siendo el máximo emblema del fútbol internacional. El anillo, en cambio, constituye una distinción personal que permitirá a cada campeón conservar un símbolo propio del título.

Con su publicación, Infantino colocó ambos objetos uno junto al otro: el trofeo que representa la gloria colectiva de una nación y la joya que acompañará individualmente a quienes participaron en la conquista.

España levantó la Copa y añadió su segunda estrella. Ahora, sus campeones también recibirán una pieza exclusiva creada para recordar durante toda la vida la coronación de 2026.

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