De la ilusión al llanto: hinchas argentinos sufren en La Paz la derrota ante España

El fútbol dicta sentencias implacables y esta vez le tocó el turno de la amargura a la afición albiceleste. En un céntrico restaurante argentino de la ciudad de La Paz, el ambiente festivo y la ilusión de alcanzar un nuevo título se transformaron en un silencio sepulcral el momento exacto en que España se coronó como campeón tras vencer a Argentina por un agónico 1-0. La numerosa hinchada residente en Bolivia lamentó profundamente un resultado que se les escapó de las manos en los últimos suspiros.

Un desenlace inesperado y condicionado por la expulsión

El partido deparó un drama absoluto. Tras un planteamiento táctico al límite, el combinado argentino vio cómo sus planes se desmoronaban en el tramo final. Entre la frustración y el análisis, los aficionados reunidos en la sede de Gobierno paceña explicaron el porqué de la derrota.

"Tristeza, porque al final se estaba buscando un resultado...", lamentaba un aficionado con la mirada perdida en las pantallas. "Han jugado con mucha garra, han planteado el juego, han hecho los cambios necesarios, pero no se esperaban quedarse con 10", añadió otro hincha, haciendo referencia a la expulsión que terminó por inclinar la balanza.

A partir de esa tarjeta roja, el desgaste físico pasó factura: "Argentina también estaba cerrando mucho, más estaba concentrando en la defensa y Argentina no pudo ya a lo último".

Respeto total al planteamiento español

A pesar del dolor de la derrota, la fanaticada albiceleste demostró hidalguía y destacó el impecable planteamiento de los españoles, reconociendo que la 'Roja' fue un justo vencedor gracias a su dominio en la mitad de la cancha y su asfixiante presión.

"Han jugado súper bien, su medio campo es muy respetable, es un equipo muy compacto", "El juego de España, la verdad ha sido increíble, no les dejaban ver la pelota, pero bueno, o sea, son tres finales de Argentina que ha tenido", comentaban, intentando buscar consuelo en el exitoso ciclo reciente de su selección. "Un partido muy difícil porque España presionaba mucho, demasiado", agregaron otros comensales mientras asimilaban el subcampeonato.

Felicitaciones al rival y el eterno legado de Messi

Al cierre de la jornada, los abrazos de consuelo reemplazaron a los cánticos. Los hinchas argentinos no dudaron en felicitar al nuevo campeón, pero también aprovecharon el momento para blindar la figura de su máximo ídolo.

En medio del trago amargo, los fanáticos realzaron el legado de su capitán, asegurando que el desenlace de este partido no borra nada de lo construido: "Messi es una vigencia que va a estar por muchos años", destacaron con orgullo, sabiendo que, a pesar de la caída, la historia ya está escrita.

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