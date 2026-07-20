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¡La Copa ya está en casa! España aterriza en Madrid y desata la locura

La selección española regresó como campeona del mundo y llevó la segunda estrella hasta la capital. Cientos de aficionados recibieron a La Roja, que prepara una celebración histórica por las calles de Madrid.

Red Uno de Bolivia

20/07/2026 9:26

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España

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La espera terminó. La selección española aterrizó este lunes en Madrid con la Copa del Mundo entre sus manos, desatando una auténtica explosión de alegría entre los aficionados que se congregaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Banderas, camisetas, cánticos y teléfonos en alto acompañaron la llegada de los campeones. Entre 200 y 300 seguidores aguardaron en la Terminal 4 para recibir a los jugadores que devolvieron a España a lo más alto del fútbol mundial.

El equipo regresó desde Estados Unidos después de vencer por 1-0 a Argentina en la gran final y conquistar el segundo Mundial de su historia, 16 años después de la inolvidable coronación de Sudáfrica 2010.

¡La Copa ya está en casa! España aterriza en Madrid y desata la locura

Con la Copa como gran protagonista, los futbolistas descendieron del avión entre sonrisas, abrazos y gestos de emoción. Madrid comienza así una jornada que promete quedar grabada para siempre en la memoria de los hinchas.

La agenda de los campeones contempla recepciones oficiales y posteriormente una multitudinaria rúa en autobús descubierto por las principales calles de la capital. El recorrido finalizará en la plaza de Cibeles, convertida en el epicentro de una fiesta que reunirá a decenas de miles de personas.

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