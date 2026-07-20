El capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, y otros nueve jugadores no regresarán este lunes con el resto del plantel al país sudamericano tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial, según informaron a EFE fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además de Messi, tampoco regresará Rodrigo De Paul, compañero suyo en el Inter Miami de la MLS.

Quienes tampoco viajan con la delegación, que ya vuela rumbo a Buenos Aires, son Julián Álvarez, Nahuel Molina y Juan Musso, tres de los futbolistas de la Albiceleste que juegan en el Atlético Madrid.

Los otros cinco son Enzo Fernández, del Chelsea inglés; Lautaro Martínez, del Inter de Milán; Nicolás Paz, del Como de Italia; Gerónimo Rulli, del Olympique de Marsella; y Cristian Romero, del Tottenham inglés.

La AFA había adelantado en un comunicado este domingo tras el subcampeonato que algunos futbolistas del plantel partirían directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

"En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17 (20:00 GMT)", afirmó la AFA en el comunicado.

La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció tras la derrota ante España que declarará festivo nacional el día en que la selección argentina decida celebrar junto a los aficionados tras su regreso al país, aunque no queda claro si dicha celebración efectivamente se llevará a cabo.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento a la selección por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial.

El mandatario también informó de que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana Karina Milei, trabajaba junto a la Casa Militar en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la AFA anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional.

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