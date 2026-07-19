Del ventarrón al frío: Bolivia se prepara para un brusco cambio del clima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó dos avisos de prioridad naranja debido a vientos moderados temporalmente fuertes de dirección noroeste que golpean al país. "Está afectando principalmente al departamento de Santa Cruz con las velocidades entre 60 a 90 kilómetros por hora", detalló la pronosticadora Jimena Pancata.

Esta condición climática dará un giro a mediados de semana debido al cambio en la dirección de las corrientes de aire.

Al respecto, Pancata señaló que "este aviso queda vigente hasta el día martes y ya por la tarde tenemos flujo sur, es decir, que el día miércoles probablemente tenemos un ingreso de frente frío, que estaría causando descenso de temperaturas y también inestabilidad atmosférica en la parte norte integral de Santa Cruz, también el Trópico, la parte del sur de Beni y los Yungas".

Heladas y el impacto de El Niño

Por otro lado, el occidente boliviano cumplió un ciclo de ráfagas intensas, mientras que el comportamiento global del clima muestra indicadores preocupantes. "Respecto al occidente también tenemos un aviso, igual por vientos, pero es hasta el día de hoy; en el altiplano, sigue con heladas por la madrugada. Actualmente estamos ya en el fenómeno del niño, estamos con valores de 1.3, se prevé que para el último trimestre de este año tengamos un ingreso, estamos en el fenómeno más fuerte", concluyó la experta.

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