¿Frío o calor? Revisa el pronóstico de este domingo para las capitales del país

Las principales capitales del país se preparan para afrontar una jornada dominical marcada por una evidente disparidad climatológica en sus diferentes regiones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología detalló las variaciones térmicas que afectarán a los ciudadanos desde las primeras horas del día.

Mientras el altiplano experimentará registros bajo cero, los llanos orientales y la Amazonía mantendrán ambientes calurosos y húmedos. Esta dualidad meteorológica obligará a la población a adoptar medidas de precaución específicas dependiendo de su ubicación geográfica.

Heladas severas consolidan el invierno en el occidente

La región de Oruro registrará la temperatura más baja de la jornada al alcanzar un extremo de cuatro grados bajo cero en la mañana. Sin embargo, el cielo despejado permitirá que el termómetro ascienda paulatinamente hasta tocar los 20 grados durante la tarde.

Por su parte, El Alto sufrirá una mínima de dos grados bajo cero, manteniendo una máxima que apenas llegará a los 16 grados. Potosí también ingresará al umbral de congelamiento con un grado bajo cero, aunque su tarde será más templada con una máxima estimada en 21 grados.

La Paz se mantendrá ligeramente por encima del punto de congelación con una mínima de cinco grados y una máxima bastante agradable de 22 grados bajo cielos completamente despejados. Las ciudades altiplánicas compartirán cielos despejados que acentuarán la sensación de frío invernal al finalizar el día.

Valles y sur disfrutan de tardes cálidas

Cochabamba mostrará un marcado contraste térmico al iniciar el domingo con siete grados para luego ascender hasta los 30 grados en el momento más cálido. La capital del país, Sucre, registrará un comportamiento más moderado con una mínima de ocho grados y un pico máximo de 25 grados.

En el sur, Tarija vivirá una jornada de calor considerable donde la temperatura mínima se situará en 15 grados. La tarde tarijeña alcanzará los 31 grados bajo un sol radiante que dominará gran parte del día.

El oriente y el norte bajo un manto nublado

El panorama cambia drásticamente en el norte amazónico, donde Cobija experimentará el pico más alto de calor con una máxima de 36 grados. A diferencia de las regiones occidentales, esta urbe mantendrá cielos cubiertos tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Trinidad mantendrá una tendencia similar con una temperatura mínima de 22 grados y un ambiente caluroso que escalará hasta los 33 grados. El cielo cubierto será el común denominador durante toda la jornada en la capital beniana.

Finalmente, Santa Cruz de la Sierra reportará la temperatura mínima más elevada de todas las capitales con 23 grados en las primeras horas. El termómetro en la capital oriental ascenderá de forma moderada hasta los 30 grados bajo condiciones de nubosidad persistente.

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