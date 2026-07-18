EXMA 2026: Melissa Arria destaca el impacto de las redes para el éxito comercial

La superestrella del marketing, Melissa Arria, llegó desde México hasta Santa Cruz, para participar como conferencista en el prestigioso evento Exma 2026. Durante su intervención, la especialista destacó el impacto que tiene el entorno virtual para el éxito comercial en la actualidad.

"Crear contenido te abre muchas puertas, muchas oportunidades, la visibilidad, te ayuda a poder literalmente no preocuparte por las ventas, sino atraer clientes de una forma más sencilla", afirmó Arria al explicar los beneficios de posicionar una marca.

Para la experta, el desarrollo de materiales audiovisuales es una actividad inclusiva que no depende de factores económicos ni generacionales para comenzar. "Todos pueden hacer videos, tengo alumnos desde los 65 años hasta los 9 años; el tema económico no es un obstáculo", aseguró la invitada internacional. Bajo esta premisa, la creadora recordó sus propios inicios difíciles y subrayó que contar con un teléfono celular con acceso a internet es el único requisito indispensable para dar el primer paso.

Sostenibilidad y disciplina en las redes

A pesar de las facilidades técnicas iniciales, Arria advirtió que el verdadero desafío de las plataformas digitales radica en el compromiso a largo plazo que asume el emprendedor.

"Cualquier persona puede crear contenido, lo que sí es que no cualquier persona lo puede sostener, porque requiere de mucha constancia y de mucha disciplina", enfatizó.

Los resultados de esta metodología quedan demostrados en la propia estructura empresarial de la joven conferencista. "Se puede vivir de esto, hoy yo vivo 100% de las redes sociales y tengo un equipo de 20 personas que viven de eso también; tengo 23 años", concluyó Arria con entusiasmo. Tras un viaje de 12 horas para aportar valor al público boliviano, la especialista cerró su participación expresando su profunda emoción por conocer el país.

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