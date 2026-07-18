Rodrigo Paz sobre el "Estado tranca": "La transformación es tarea de todos"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció mediante sus redes sociales sobre la importancia de reestructurar el aparato estatal del país. El mandatario enfatizó que este proceso no depende solo de dinero, al asegurar que "la transformación del Estado es una tarea de todos. No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de cambiar la forma en que nuestras instituciones responden y sirven a los ciudadanos".

La máxima autoridad del país aclaró que la burocracia y los obstáculos operativos no son una responsabilidad que resida únicamente en el Órgano Ejecutivo.

"El Estado tranca no es un problema exclusivo del Gobierno central; también está presente en las gobernaciones y en los municipios. Por eso, este desafío exige el compromiso de todos los niveles del Estado", sentenció Paz.

Coordinación para un servicio eficiente

Para finalizar, el jefe de Estado reconoció el esfuerzo de los líderes regionales que ya se han sumado a esta iniciativa de modernización. "Quiero felicitar a gobernadoras, gobernadores, alcaldes y alcaldesas que han comprendido esa responsabilidad. Han decidido trabajar junto al Gobierno nacional con propuestas, coordinación y una visión compartida de futuro. Así es como construiremos un Estado más ágil, más eficiente y al servicio de los bolivianos", concluyó.

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