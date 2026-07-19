Héroes en medio del fuego: rescatan a una niña durante incendio en Tarija

Los incendios forestales en Tarija se agravaron drásticamente en las últimas horas, provocando que las llamas avanzaran sin control hasta alcanzar y afectar múltiples viviendas en la comunidad de Erquis. En medio de este escenario, brigadistas y comunarios lograron evacuar a las familias y salvaron a una menor de edad gracias a la oportuna intervención de un efectivo de la Unidad de Gestión de Riesgos.

En este contexto, bomberos y personal de Defensa Civil, trabajaron sin descanso para frenar el avance del fuego hacia otras zonas habitadas. Las autoridades mantienen operativos continuos con equipos de emergencia desplegados en el terreno para evitar una nueva expansión de las llamas.

Evaluación oficial de los daños en el terreno

Posteriormente, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el sector de Erquis ingresó a una etapa de enfriamiento con un nivel de control relativo y sin riesgo inmediato para las poblaciones vecinas.

“Si bien esto en este momento está controlado, no se han terminado los incendios, no se han terminado de apagar el fuego, pero está con cierto control”, aclaró la autoridad junto al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el viceministro Roberto Rivero.

La comitiva ministerial atribuyó la gravedad de la situación a ciertas situaciones agrícolas que alimentan la crisis ambiental registrada en diferentes zonas del país. “Hemos visto varios focos de incendio, principalmente originados por chaqueos; aquí es importante decirle a la gente que por favor evite la quema de pastizales”, enfatizó Justiniano.

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