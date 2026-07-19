Fiscalía cita al comandante de la Policía por la fuga de reos extranjeros de dos cárceles paceñas

El Ministerio Público activó un requerimiento clave para establecer las responsabilidades detrás de las recientes fugas en los penales de máxima seguridad del departamento. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, fue citado oficialmente a declarar en calidad de testigo para esclarecer si las evasiones se produjeron por negligencia, fallas de control interno o presunta colaboración.

La orden de citación, emitida el pasado 17 de julio de 2026 por el Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de El Alto, Weimar D. Molina López, dispone que la máxima autoridad policial comparezca ante la comisión de fiscales este lunes 20 de julio de 2026, a horas 11:30 a.m.

Con advertencia de aprehensión

El documento legal es explícito respecto al carácter obligatorio de la convocatoria. Se exhorta al jefe policial advirtiendo que el incumplimiento de la citación dará lugar de forma inmediata a las previsiones del artículo 198 del Código de Procedimiento Penal. Esto implica la activación del proceso de compulsión y la emisión del correspondiente mandamiento de aprehensión en su contra.

Para su declaración, el general Sokol deberá presentarse portando su cédula de identidad en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, ubicadas en el piso 3 (oficina 301) del edificio del Ministerio Público en la ciudad de El Alto (zona 12 de Octubre, Av. Raúl Salmón N°130).

Citación de la Fiscalía.

Fugas de alta peligrosidad bajo la lupa

La convocatoria fiscal se enmarca dentro del proceso penal abierto originalmente a instancias de Luis Álvarez Mamani y otros contra Elías Quispe Machaca y otros, bajo la tipificación del delito de Evasión y otros (previsto en el Artículo 180 del Código Penal).

La investigación busca esclarecer los fallos de seguridad institucional tras dos graves sucesos ocurridos a finales del año pasado:

El caso Qalauma: La fuga, registrada el 28 de diciembre de 2025, de un recluso de 25 años del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma, ubicado en el municipio de Viacha.

La crisis de Chonchocoro: El escape reportado días antes, el 17 de diciembre de 2025, de los ciudadanos brasileños Jangledson De Olivera y Óscar Junior Terra Días. Ambos reos contaban con antecedentes por sicariato y delitos graves en su país de origen.

De especial preocupación para las autoridades es el paradero de De Olivera, de 37 años y alias "Nem da Gerusa". El ciudadano brasileño es identificado por la Policía Federal de Brasil como miembro de la organización criminal Comando Vermelho y una pieza clave en el financiamiento internacional de redes de trata de personas. El peligroso reo había sido capturado apenas un mes antes de su fuga, en noviembre de 2025, durante un operativo binacional en Guayaramerín, Beni.

Mira la programación en Red Uno Play