Recluso muere tras abrir fuego contra policías en Chonchocoro, según reporte preliminar

Nuevos detalles emergen tras los hechos de violencia registrados la mañana de este domingo en el recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro. De acuerdo con informes preliminares a los que tuvo acceso la Red Uno, el recluso que perdió la vida es un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien fue abatido por las fuerzas del orden tras abrir fuego contra el personal policial.

El incidente se desencadenó cerca del mediodía. Según los reportes iniciales, el privado de libertad había solicitado autorización para trasladarse a otra sección del penal con el fin de realizar algunas compras. Sin embargo, a su retorno, el sujeto sorprendió a los custodios regresando armado y efectuando múltiples disparos en su contra.

Ante la flagrante amenaza, el personal policial se vio obligado a ponerse a buen resguardo y activar de inmediato al Grupo de Reacción Inmediata del penal, cuyos efectivos respondieron al ataque y abatieron al reo extranjero en el lugar.

Investigaciones en curso

Tras confirmarse el deceso, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la división de Homicidios se trasladaron de urgencia hasta el recinto carcelario en Viacha para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar con las primeras pericias investigativas.

El cuerpo del ciudadano brasileño fue evacuado y trasladado a la morgue judicial para la autopsia de ley. Mientras tanto, se mantiene una tensa calma en el penal a la espera de un informe oficial detallado por parte de las máximas autoridades de la Policía Boliviana y del régimen penitenciario para esclarecer cómo el recluso logró tener acceso al arma de fuego.

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