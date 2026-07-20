Un recluso muere y otro es evacuado tras hechos de violencia en Chonchocoro

Un grave hecho de sangre sacudió este domingo al penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha. Según informes policiales preliminares a los que han tenido acceso diversos medios de comunicación, una disputa armada al interior del recinto carcelario saldó con un privado de libertad fallecido y otro herido de gravedad, desatando una fuerte alerta por la presunta existencia de material bélico en los pabellones.

De acuerdo con el parte de novedades emitido por el director del penal, el incidente se originó alrededor de las 11:30 de la mañana en el Bloque C del recinto. El reporte detalla que el interno Lucas R. S., perteneciente al Sector J, presuntamente hizo uso de un arma de fuego dentro de las instalaciones. Ante la situación de peligro, el recluso habría sido neutralizado por un funcionario policial, perdiendo la vida en el lugar.

Las primeras indagaciones apuntan a que el hecho se desató a raíz de una violenta reyerta protagonizada por internos de nacionalidad brasileña. El reo fallecido contaba con antecedentes de traslado reciente desde el centro penitenciario de Mocoví, en el departamento del Beni.

Un interno evacuado y alerta por granadas

En el mismo cruce de violencia resultó herido el privado de libertad Kevin S. A. Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser evacuado de urgencia bajo estricto resguardo policial hasta el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz, donde actualmente recibe atención médica.

La tensión en el penal escaló tras la difusión de alertas contenidas en el reporte del jefe de Seguridad del penal, las cuales advertían sobre la presunta presencia de granadas de guerra al interior del Sector J.

Ante esta amenaza, se dispuso el despliegue inmediato de vehículos y efectivos de la Dirección de Bomberos y de la unidad especializada Antiexplosivos. Las fuerzas del orden ingresaron al penal para asegurar el perímetro y realizar las inspecciones técnicas correspondientes. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias y el Comando de la Policía no han emitido un comunicado oficial definitivo que confirme o descarte la existencia de dichos artefactos explosivos en las celdas.

Las investigaciones continúan en curso a fin de esclarecer los motivos detrás de la disputa y determinar cómo ingresaron el arma de fuego y los supuestos explosivos a esta cárcel de máxima seguridad.

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