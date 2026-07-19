Por incendios y humo, Tarija amplía una semana las vacaciones escolares

En un giro de último momento determinado tras una reunión de emergencia este domingo, la Dirección Departamental de Educación de Tarija resolvió ampliar el descanso pedagógico por una semana más en todos los distritos educativos del departamento. La medida se tomó con el objetivo primordial de precautelar la salud de la comunidad estudiantil frente a la densa humareda y los incendios forestales que azotan a la región.

Con esta disposición oficial, el retorno a las labores escolares en las unidades educativas y centros de formación quedó postergado hasta el próximo lunes 27 de julio.

Una decisión de alcance departamental

Inicialmente, Tarija figuraba como uno de los departamentos donde no se contemplaba prolongar el receso escolar, debido a que no se registraban frentes de bajas temperaturas que lo justificaran.

No obstante, la gravedad de la situación ambiental obligó a cambiar los planes. La directora departamental de la institución, Eldy Urzagaste, explicó que en un principio la suspensión de clases solo iba a aplicarse en los municipios de San Lorenzo y la provincia Cercado. Sin embargo, debido al avance descontrolado del fuego y la dispersión del humo, las autoridades educativas optaron por aplicar la ampliación de manera generalizada a todo el territorio tarijeño, incluyendo regiones fronterizas como Yacuiba.

"Atendiendo la solicitud realizada por la Junta Distrital de Padres y Madres de Familia y tomando en cuenta la recomendación del Sedes (...) Con la finalidad de precautelar la salud de nuestros estudiantes, se ha tomado la decisión de ampliar el descanso pedagógico una semana", reza el comunicado formal emitido por la Dirección Distrital de Cercado.

Comunicado oficial.

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