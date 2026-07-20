Atención, padres: conozca los distritos educativos que regresan a clases este lunes

El Ministerio de Educación informó que este lunes 20 de julio se reanudan las clases en los departamentos de Beni y Pando, además de algunos distritos educativos de La Paz y Cochabamba, donde se aplica un calendario regionalizado.

Sin embargo, Tarija no retomará las actividades escolares, pese a que inicialmente estaba previsto el regreso a las aulas para este lunes. La Dirección Departamental de Educación determinó ampliar el descanso pedagógico hasta el 27 de julio debido a la intensa humareda provocada por los incendios forestales.

Retorno diferenciado en La Paz y Cochabamba

En los departamentos de La Paz y Cochabamba, el retorno será escalonado. Algunos distritos educativos reiniciarán las actividades este 20 de julio, mientras que otros volverán recién el 27 de julio, de acuerdo con las determinaciones asumidas por las direcciones departamentales y distritales de Educación.

Vacaciones se amplían en otros departamentos

El descanso pedagógico continuará hasta el 27 de julio en Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija.

En el caso de Tarija, la decisión fue asumida este domingo en una reunión de emergencia. La directora departamental de Educación, Eldy Urzagaste, explicó que la medida responde a la mala calidad del aire ocasionada por los incendios forestales.

La autoridad señaló que el objetivo es proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo mientras persistan las condiciones de contaminación atmosférica.

Calendario definido por región

El Ministerio de Educación recordó que las fechas de retorno fueron establecidas en el marco de la Resolución Ministerial 001/2026, tomando en cuenta las condiciones epidemiológicas y climáticas de cada región del país, por lo que el reinicio de clases varía según el departamento y el distrito educativo.

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