Envían a Palmasola a dos investigados por el feminicidio de una mujer en Santa Cruz

Tras la audiencia de medidas cautelares celebrada hoy, la justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a dos de las tres personas aprehendidas por el asesinato de una mujer de 46 años en Santa Cruz. La Fiscalía ha tipificado el caso oficialmente como delito de feminicidio, tras colectar suficientes elementos indiciarios que comprometen a los acusados.

Seis meses de reclusión en Palmasola

El fiscal de materia, Alejandro Justiniano, informó que el Ministerio Público fundamentó la existencia del hecho y los riesgos procesales ante la autoridad jurisdiccional, logrando una medida severa para los principales implicados.

"Se ha optado por la tipificación del delito de feminicidio en el cual se han reunido los elementos indiciarios que acreditan la existencia del hecho y la participación de ambos imputados en él. De ser evidente se ha fundamentado los riesgos procesales tanto de peligro de fuga como de obstaculización y se ha solicitado y se ha ordenado la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola", detalló la autoridad fiscal.

Un crimen por encargo motivado por dinero

De acuerdo con el avance de las investigaciones, la víctima falleció a causa de un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza. Las indagaciones apuntan a que los móviles del crimen son estrictamente económicos y apuntan al entorno más cercano de la víctima.

El principal autor intelectual ha sido identificado como el esposo de la mujer, quien contrató a terceras personas para acabar con su vida a cambio de una fuerte suma de dinero.

El pago por el crimen: El cónyuge de la víctima ofreció y pagó cerca de 50.000 bolivianos a los sicarios.

Declaraciones clave: Testigos clave informaron a las autoridades que, días antes del crimen, el sospechoso buscaba activamente a personas para realizar un "trabajito".

El objetivo: "Evidentemente ese es el fin, eso es lo que las investigaciones arrojan, de que se quería pagar un dinero por hacer desaparecer a la víctima", complementó el fiscal Justiniano.

La policía y el Ministerio Público continúan investigando el grado de participación de una tercera persona aprehendida en este hecho que consterna a la población cruceña.

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