Inscripciones al servicio premilitar generan largas filas en Santa Cruz

Las filas comenzaron a formarse desde la noche del domingo en las inmediaciones del Colegio Militar de Aviación, donde decenas de padres de familia y estudiantes esperan conseguir un cupo para el servicio premilitar.

Una de las madres de familia contó que acudió días antes para consultar sobre el proceso y recién le indicaron que las inscripciones iniciarían este lunes.

"Hemos venido a preguntar el viernes y nos dijeron que desde hoy empezaba. Por eso estamos haciendo fila para poder entrar, aunque todavía no sabemos si hay espacio porque aún no han pasado la lista", explicó mientras esperaba su turno.

"Nos dijeron que solo hay diez cupos para mujeres, por eso teníamos que venir muy temprano para estar entre las primeras", afirmó otra ciudadana.

La joven consideró insuficiente la cantidad de plazas habilitadas para mujeres y pidió que se amplíen. "Debería haber más cupos porque muchas estamos esperando. A principios de año mi hermana no pudo ingresar por ser menor de edad y ahora esperamos que esta vez sí tenga la oportunidad", señaló.

Estos son los requisitos

Mientras esperaban el inicio del proceso, los aspirantes compartieron los requisitos exigidos para la inscripción:

Fotocopia del carnet de identidad.

Certificado de nacimiento.

Comprobante de depósito bancario.

Exámenes médicos.

Prueba de embarazo, en el caso de las postulantes mujeres.

Las familias esperan que las autoridades evalúen incrementar el número de plazas disponibles para evitar que decenas de jóvenes queden fuera del servicio premilitar.

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