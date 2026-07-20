Violento hecho en Chonchocoro deja un interno muerto y otro herido

La Dirección General de Régimen Penitenciario confirmó que la mañana del domingo se registró un hecho de violencia en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, protagonizado por el privado de libertad Lucas Reséndiz Sarabia, quien utilizó un arma de fuego y puso en riesgo a otros internos y al personal policial.

Mediante un comunicado oficial, la institución informó que el personal de Seguridad Penitenciaria activó de inmediato los protocolos establecidos y logró controlar la situación.

Un interno resultó herido

Régimen Penitenciario también confirmó que otro privado de libertad resultó herido durante el incidente y fue trasladado al Hospital de Clínicas, donde recibió atención médica.

Cómo se desarrollaron los hechos

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 11:30 en el Bloque C del penal y se habría originado durante una reyerta entre internos de nacionalidad brasileña.

Tras la alerta, efectivos policiales, Bomberos y personal de la unidad Antiexplosivos realizaron un operativo para asegurar el perímetro e inspeccionar el recinto, luego de que surgieran versiones sobre la posible presencia de material explosivo.

La Dirección General de Régimen Penitenciario informó posteriormente que Lucas Reséndiz Sarabia falleció. El interno cumplía una condena de 30 años de presidio y había sido trasladado a Chonchocoro debido a sus antecedentes de alta peligrosidad y hechos de violencia registrados en otros centros penitenciarios.

Investigan el ingreso del arma

La institución señaló que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del incidente, determinar cómo ingresó el arma de fuego al penal e identificar a los responsables.

Asimismo, anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad y la realización de requisas integrales en Chonchocoro para evitar nuevos hechos de violencia.

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