Rodrigo Paz, entre los presidentes confirmados para la investidura de Keiko Fujimori en Perú

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue confirmado entre los mandatarios que participarán en la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, prevista para el próximo 28 de julio en Lima.

El anuncio fue realizado por el canciller peruano, Carlos Pareja, quien informó que la ceremonia reunirá a una importante delegación internacional, encabezada por el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes de América Latina.

Además de Rodrigo Paz, confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

La información fue comunicada durante una reunión entre el canciller Pareja y Keiko Fujimori en la sede de Fuerza Popular, donde se revisaron los detalles de los actos protocolares que se desarrollarán entre el 27 y el 29 de julio con motivo de la transmisión del mando presidencial para el periodo 2026-2031.

Asimismo, asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y delegaciones oficiales de Japón, China y Marruecos.

"Vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en el Congreso", afirmó el canciller peruano.

Keiko Fujimori recibió la semana pasada sus credenciales como presidenta electa y, tras reunirse con el mandatario interino José María Balcázar, señaló que su gestión enfrentará importantes desafíos, entre ellos el combate a la delincuencia y la preparación del país ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

La líder de Fuerza Popular fue proclamada ganadora de la segunda vuelta presidencial el pasado 3 de julio, tras imponerse por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez. La ceremonia del 28 de julio marcará el inicio oficial de su mandato para el periodo 2026-2031.

El anuncio fue realizado este lunes por el canciller peruano, Carlos Pareja, quien informó que la ceremonia reunirá a una importante delegación internacional, encabezada por el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes de América Latina.

Además de Rodrigo Paz, confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

La información fue comunicada durante una reunión entre el canciller Pareja y Keiko Fujimori en la sede de Fuerza Popular, donde se revisaron los detalles de los actos protocolares que se desarrollarán entre el 27 y el 29 de julio con motivo de la transmisión del mando presidencial para el periodo 2026-2031.

Asimismo, asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y delegaciones oficiales de Japón, China y Marruecos.

"Vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en el Congreso", afirmó el canciller peruano.

Keiko Fujimori recibió la semana pasada sus credenciales como presidenta electa y, tras reunirse con el mandatario interino José María Balcázar, señaló que su gestión enfrentará importantes desafíos, entre ellos el combate a la delincuencia y la preparación del país ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

La líder de Fuerza Popular fue proclamada ganadora de la segunda vuelta presidencial el pasado 3 de julio, tras imponerse por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez. La ceremonia del 28 de julio marcará el inicio oficial de su mandato para el periodo 2026-2031.

Mira la programación en Red Uno Play