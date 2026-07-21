Alerta en Cochabamba: Detectan nueva modalidad de estafa digital por WhatsApp usando falsas multas de Tránsito

Una peligrosa ola de estafas digitales encendió las alarmas en el departamento. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alertó a la población sobre una nueva modalidad de cibercrimen en la que delincuentes suplantan la identidad de la Dirección de Tránsito para sonsacar dinero a los ciudadanos mediante mensajes de WhatsApp y redes sociales.

El esquema de ingeniería social está diseñado minuciosamente para generar pánico y urgencia en las víctimas, induciéndolas a cometer errores de manera inmediata.

Así operan los estafadores

El modus operandi detectado por las autoridades en las últimas semanas se desarrolla en varios pasos:

El contacto: La víctima recibe un mensaje de WhatsApp donde los delincuentes se hacen pasar por personal oficial de Tránsito. La acusación: Se notifica al usuario sobre una supuesta infracción de tráfico, como exceso de velocidad o pasarse un semáforo en rojo. La amenaza: Para generar temor, advierten que si no se liquida la deuda de forma inmediata, se procederá a la retención de la licencia de conducir hasta por un año, embargos o sanciones severas. El cobro: Los estafadores adjuntan enlaces acortados o páginas web clonadas que simulan ser portales gubernamentales legítimos. Allí solicitan depósitos directos o transferencias mediante un código QR por montos de hasta 200 bolivianos. La desaparición: Una vez que la víctima realiza el desembolso, los delincuentes la bloquean instantáneamente de las plataformas de comunicación.

La FELCC recuerda: Los pagos son presenciales

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, fue tajante al señalar que la Policía Boliviana no utiliza plataformas digitales ni mensajería privada para realizar cobros de ningún tipo.

"La población cochabambina no tiene que caer en engaños. Esto prácticamente es una estafa (...). Todos los pagos que tengan que realizar para cualquier tipo de multas legales las tienen que hacer en las oficinas donde corresponden. No existen comunicados vía teléfono o mensajes, estos no tienen ningún tipo de valor", enfatizó el jefe policial.

La autoridad instó a la ciudadanía a ignorar por completo estos mensajes y a no ingresar a los enlaces sospechosos. Asimismo, exhortó a aquellas personas que hayan sido perjudicadas en su economía bajo este método a formalizar su denuncia de manera presencial para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables de esta red de estafadores.

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