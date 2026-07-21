Cuatro personas declararon tras violento atraco armado a un banco

Un violento asalto armado se registró en una entidad financiera de Equipetrol, donde un sujeto encapuchado irrumpió en el lugar, redujo al guardia de seguridad y ejecutó tres disparos. A pesar de los momentos de alta tensión vividos en el recinto, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales durante el hecho.

Un total de cuatro personas ya prestaron su declaración informativa ante las autoridades para aportar al esclarecimiento del delito. Se trata de dos cajeras y dos guardias de seguridad, quienes brindaron detalles sobre las características físicas del asaltante.

Rastreo del botín y de las cámaras

Los efectivos policiales avanzan en el análisis minucioso de las imágenes captadas por cámaras de seguridad internas, externas y de inmuebles aledaños. Hasta el momento, las investigaciones preliminares confirman que el delincuente logró sustraer una suma superior a los 23 mil bolivianos.

Para las próximas horas se prevé que el comandante departamental de la Policía exponga los avances logrados a partir de estos testimonios. Entre tanto, los agentes continúan tomando la declaración de una persona adicional.

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