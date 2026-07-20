Alerta naranja en Santa Cruz: Ráfagas extremas causan 21 emergencias hoy

Los intensos vientos que azotan a la capital cruceña continúan generando situaciones de riesgo en diversos puntos urbanos. Ante este escenario, las brigadas municipales se han desplegado de manera prioritaria para mitigar los daños y despejar las zonas más afectadas.

Durante la jornada, el personal de rescate intervino en numerosos incidentes provocados por la fuerza del fenómeno meteorológico.

Paulo César Viruez, secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, informó: “Hoy hemos atendido aproximadamente 21 emergencias, referidas a la caída de árboles en vía pública así como también en algunos lugares de residencias privadas”.

Monitoreo permanente y alertas activas

Las mediciones técnicas confirman que la intensidad del viento alcanzó picos de 77 kilómetros por hora, manteniendo en vilo a la población. “Tenemos una alerta naranja que nos indica vientos de velocidades entre los 70 y los 80 kilómetros por hora; el fin de semana tuvimos alerta roja justamente porque se ha incrementado la velocidad de los vientos, sin embargo, hoy nos mantenemos con alerta naranja”, concluyó la autoridad.

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