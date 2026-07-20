Fiscalía activa alertas para capturar al reclutador de bolivianos para el conflicto bélico

El Ministerio Público ha solicitado activación de todas las alertas para dar con el paradero de Amador Méndez. Este ciudadano permanece prófugo de la justicia, acusado de ser el principal responsable de captar y enviar a compatriotas para combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Cerco a la red de captación

Las autoridades judiciales reforzaron las medidas de búsqueda para evitar que el sospechoso abandone el territorio nacional o evada el proceso penal.

Desde la institución enfatizaron que “El Ministerio Público no descarta seguir investigando, seguir dando contra presuntos autores de cómplices o encubridores”.

Avances en las investigaciones

Esto se produce tras el encarcelamiento preventivo en el penal de Palmasola de tres de sus familiares, quienes captaban víctimas en diversas provincias.

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