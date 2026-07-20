Caso reclutamiento en Rusia: familias temen ser víctimas de una estafa con información sobre los cuerpos

Los familiares de dos primos bolivianos que viajaron a Rusia para integrarse al conflicto bélico y que posteriormente fueron reportados como fallecidos denunciaron que, hasta la fecha, no han recibido información oficial sobre el paradero de sus seres queridos. Además, solicitaron protección policial al asegurar que personas desconocidas merodean su vivienda durante la madrugada.

Según relataron, recientemente recibieron un mensaje a través de Facebook de una mujer que afirmó tener información sobre los cuerpos de ambos jóvenes. Sin embargo, la familia teme que se trate de un intento de estafa, por lo que pidió la intervención de las autoridades nacionales para verificar la autenticidad del contacto.

“Mi prima nos dijo que le mandaron un mensaje por Facebook, que sabían del cuerpo de mi hermano, que eran autoridades de allá. Queremos que se aclare si lo de mi hermano es verdad, porque no pueden estar jugando con nosotros; nos duele mucho”, expresó una de las familiares.

La preocupación de la familia también se centra en su seguridad. Denuncian que durante las últimas noches vehículos desconocidos permanecen estacionados frente a su domicilio y que incluso algunas personas se acercaron a la reja de la vivienda en horas de la madrugada.

“También pido seguridad para mi familia. Han estado viniendo a mi casa tarde en la noche. Llegan, se estacionan y se quedan ahí. El otro día comenzaron a hablar desde la reja y mi tía ya no se animó a salir. Eran como la una y media de la madrugada”, relató la mujer.

Los familiares recordaron que ambos primos, de ocupación albañiles, viajaron a Rusia en abril tras aceptar una oferta laboral en la que, según les informaron, recibirían entrenamiento militar y no serían enviados a la zona de combate. Sin embargo, aseguran que, una vez en ese país, las condiciones cambiaron.

“A ellos los llevaron diciéndoles que iban a hacer un entrenamiento militar. En el contrato les dijeron que serían seis meses, pero allá cambiaron los papeles para que fuera un año”, afirmó la familiar.

Ante esta situación, la familia reiteró su pedido a las autoridades bolivianas para que gestionen información oficial sobre el estado y la eventual repatriación de los cuerpos, además de investigar las circunstancias del reclutamiento y brindar garantías de seguridad a sus allegados mientras continúan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play