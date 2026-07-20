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Atraco en entidad financiera moviliza a la Policía en Equipetrol

Tras recibir la alerta, efectivos policiales llegaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas.

Charles Muñoz Flores

20/07/2026 12:33

Agregar Reduno en
Atraco en una entidad financiera moviliza a la Policía en Equipetrol. FOTO: Sergio Herrera.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un hecho delictivo registrado la mañana de este lunes generó movimiento policial en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña, luego de que se reportara un atraco en una entidad financiera.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales llegaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas, recopilar información y establecer cómo se desarrollaron los hechos.

De momento, las autoridades no dieron a conocer detalles sobre la cantidad de personas que habrían participado en el atraco, las características de los presuntos responsables ni el monto económico que habría sido sustraído.

La Policía inició la revisión de los elementos que permitan esclarecer el caso y determinar la ruta que habrían seguido los involucrados después del hecho.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores datos sobre el atraco ocurrido en esta zona comercial de Santa Cruz.

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