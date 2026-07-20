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Filas por diésel continúan en Cochabamba y generan caos vehicular

Las filas por diésel continúan en distintos surtidores de Cochabamba, donde camiones, buses y vehículos particulares esperan durante días para abastecerse. En las avenidas Ingavi, Melchor Pérez y Blanco Galindo se reporta incluso congestión vehicular.

Cristina Cotari

20/07/2026 11:08

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Filas por diésel continúan en Cochabamba. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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Las filas por diésel continúan este lunes en distintos surtidores de Cochabamba, donde conductores de camiones, buses y vehículos particulares esperan durante días para abastecerse de combustible.

En una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Ingavi y Melchor Pérez, se registran largas filas de vehículos. La situación es similar a la de la semana pasada y, en algunos momentos, los motorizados forman hasta dos filas, lo que reduce los carriles de circulación y genera congestión vehicular en la zona.

El panorama también se repite en la avenida Blanco Galindo, donde decenas de vehículos permanecen estacionados a la espera de la llegada de combustible.

Conductores esperan la llegada de cisternas

Otra de las zonas donde persisten las largas filas es en la  avenida Villazón, en la carretera Cochabamba-Sacaba. Varios camiones y volquetas permanecen desde el día anterior a la espera de una cisterna para poder abastecerse de diésel. Los conductores señalaron que incluso desconocen a qué hora llegará el combustible para realizar la descarga.

Las filas por gasolina se reducen

A diferencia del diésel, las filas para cargar gasolina se redujeron considerablemente en comparación con semanas anteriores. En algunos surtidores, los conductores esperan entre 15 y 20 minutos.

La persistencia de las filas por diésel continúa afectando principalmente al transporte pesado y genera preocupación entre los conductores, que deben permanecer largas horas en las estaciones de servicio para garantizar el abastecimiento de sus vehículos.

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