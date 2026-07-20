Alerta en Cochabamba: 37 incendios ya consumieron más de 1.200 hectáreas en lo que va del año

Cochabamba enfrenta un preocupante incremento de incendios forestales. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación informó que el departamento ya registra 37 incendios en lo que va de 2026, con una superficie afectada que supera las 1.200 hectáreas, principalmente de pastizales y pajonales.

Ante esta situación, las autoridades activaron la alerta amarilla y pidieron a los municipios reforzar las tareas de prevención, especialmente frente a las quemas vinculadas a actividades agrícolas.

Liriuni: incendio en el Parque Tunari alcanza un 90% de sofocación

Uno de los últimos incendios se registró en la zona de Liriuni en el municipio de Quillacollo, dentro del Parque Nacional Tunari. El fuego comenzó el domingo por la tarde y se extendió hasta la noche, afectando principalmente pajonales, arbustos y parte de la vegetación nativa.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, René Camacho, informó que el incendio alcanzó inicialmente un 80% de control y, tras el reingreso de las brigadas durante la mañana, llegó a aproximadamente un 90% de sofocación.

Las labores se vieron dificultadas por la topografía accidentada, los fuertes vientos y la existencia de sectores de difícil acceso. Brigadas departamentales y municipales, voluntarios, comunarios y grupos de primera respuesta participaron en las tareas de combate contra el fuego.

La superficie afectada aún no fue cuantificada y la causa del incendio continúa en investigación. Hasta el momento no se reportaron personas aprehendidas.

El Parque Nacional Tunari concentra 18 de los 37 incendios registrados en el departamento, una situación que genera preocupación por el impacto sobre la vegetación y los ecosistemas de la zona.

Totora reporta 120 hectáreas quemadas

En el municipio de Totora, un incendio registrado la pasada semana dejó una afectación aproximada de 120 hectáreas, según informó el alcalde Wilder Castellón.

El fuego dañó cultivos de trigo, pastizales destinados al ganado, flora y fauna, además de unas 5.800 plantas de pino y materiales de riego que quedaron destruidos.

La emergencia afectó a familias de dos sindicatos productores de la zona de Quilla Orqo y Huerta Loma, quienes perdieron parte de su producción agrícola. El alcalde anunció que el municipio concluirá la evaluación de daños para solicitar asistencia a la Gobernación y al Gobierno nacional.

Una de las principales preocupaciones es la pérdida de pastizales para la alimentación del ganado. Según Castellón, en algunas zonas las llamas consumieron prácticamente toda la vegetación disponible para el pastoreo.

Gobernación pide reforzar la prevención

Frente al aumento de incendios, la Gobernación pidió a las unidades municipales de gestión de riesgos fortalecer la prevención y sensibilizar a los agricultores sobre los riesgos de las quemas y chaqueos durante la temporada seca.

Las autoridades también advirtieron que la cifra de incendios registrados este año ya supera los reportes de la gestión pasada y reiteraron el llamado a evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de calor.

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