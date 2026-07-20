Los tajibos florecen en Santa Cruz y llenan de color las calles de la ciudad durante el invierno.
20/07/2026 10:37
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Los tajibos en flor se convierten en uno de los atractivos naturales de Santa Cruz de la Sierra durante este mes de julio. Sus llamativas flores rosadas adornan calles, avenidas, plazas y parques, mostrando la belleza de la capital cruceña.
Este espectáculo natural transforma el paisaje de la ciudad y llama la atención de vecinos y visitantes, quienes aprovechan para disfrutar de los árboles que florecen durante el invierno.
El biólogo Huáscar Bustillo explicó que la floración del tajibo representa la riqueza natural de Santa Cruz y es una de las características más destacadas de esta época del año.
Con sus colores intensos, los tajibos convierten distintos espacios de la ciudad en postales llenas de vida, resaltando la conexión entre la naturaleza y el entorno urbano cruceño.
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