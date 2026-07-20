Los tajibos en flor se convierten en uno de los atractivos naturales de Santa Cruz de la Sierra durante este mes de julio. Sus llamativas flores rosadas adornan calles, avenidas, plazas y parques, mostrando la belleza de la capital cruceña.

Foto: Secretaria Municipal de Cultura y Turismo

Este espectáculo natural transforma el paisaje de la ciudad y llama la atención de vecinos y visitantes, quienes aprovechan para disfrutar de los árboles que florecen durante el invierno.

Foto: Secretaria Municipal de Cultura y Turismo

El biólogo Huáscar Bustillo explicó que la floración del tajibo representa la riqueza natural de Santa Cruz y es una de las características más destacadas de esta época del año.

Foto: Secretaria Municipal de Cultura y Turismo

Con sus colores intensos, los tajibos convierten distintos espacios de la ciudad en postales llenas de vida, resaltando la conexión entre la naturaleza y el entorno urbano cruceño.

Foto: Secretaria Municipal de Cultura y Turismo

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