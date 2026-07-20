Dockweiler garantiza servicios y acelera obras rumbo a la entrada del Gran Poder

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que la Alcaldía acordó con Epsas la restitución del servicio de agua en los parques municipales tras concretar un plan de pagos por una deuda acumulada de 3,3 millones de bolivianos.

Servicios y obras para La Paz

La autoridad explicó que, durante el corte del suministro, las áreas verdes fueron regadas mediante cisternas y aseguró que el aspecto de la vegetación responde a la temporada de invierno y no a un abandono. "Hemos hecho un acuerdo con Epsas; hoy nos vuelven a conectar el agua a todos los parques", afirmó.

Respecto a la festividad del Señor del Gran Poder, Dockweiler indicó que la Alcaldía trabaja junto a la Asociación de Conjuntos Folklóricos para garantizar las condiciones del recorrido. Señaló que se espera la participación de 35.000 danzarines y 35.000 músicos, además de la circulación de unas 130.000 personas, con un movimiento económico estimado en 180 millones de dólares.

"Nos hemos comprometido a que todas las vías estén en perfectas condiciones y con una adecuada iluminación para que sea una gran festividad", sostuvo.

Sobre la zona de San Isidro, el alcalde confirmó el inicio de la demolición controlada de inmuebles con riesgo de colapso, un proceso que demandará aproximadamente tres meses y permitirá rehabilitar una vía cerrada desde hace varios años.

Asimismo, informó que la Alcaldía brindó apoyo social a un adulto mayor que habitaba uno de los inmuebles intervenidos y que también tenía bajo su cuidado a una persona con discapacidad, facilitando su traslado antes del inicio de los trabajos.

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