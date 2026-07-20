Ambulancia pierde el control y termina sobre el cordón de la vía en el Plan Tres Mil

Una ambulancia protagonizó un accidente de tránsito la noche del domingo al perder presuntamente el control y terminar sobre el cordón de la vía, en la zona de la curva del Plan Tres Mil, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de emergencia realizaba su recorrido habitual cuando, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactando contra la vereda.

A pesar de la magnitud del hecho y de los severos daños materiales que sufrió la ambulancia, no se registraron personas heridas, lo que evitó que el incidente pasara a mayores.

Tras el accidente, la unidad fue remolcada hasta un lugar seguro para despejar la vía y restablecer el tránsito vehicular en la zona.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias que provocaron el accidente. Se espera un informe oficial que determine las causas del hecho.

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