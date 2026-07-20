Motociclista fallece y una menor resulta herida en accidente de tránsito en el Plan Tres Mil

Un trágico accidente de tránsito registrado en la zona del Plan Tres Mil la noche del domingo dejó como saldo un motociclista fallecido y una menor de edad gravemente herida, según la información preliminar.

De acuerdo con el reporte inicial, ambas personas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo el accidente. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar del hecho.

La menor que lo acompañaba resultó con lesiones de consideración y fue auxiliada por personal de emergencia, siendo trasladada de inmediato a un centro de salud, donde permanece recibiendo atención médica.

Las circunstancias en las que ocurrió el siniestro aún no han sido establecidas. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un informe oficial que permita esclarecer las causas del accidente.

El hecho es investigado por las autoridades correspondientes, que realizaron las primeras actuaciones en el lugar para determinar cómo se produjo este lamentable suceso.

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