Mototaxista pierde la vida tras impactar contra un auto estacionado en la Villa Primero de Mayo

Un mototaxista perdió la vida la mañana de este lunes luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en la avenida Soberanía, en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra.

La motocicleta que conducía impactó de manera frontal contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por personal policial que atendió la emergencia, el conductor de la motocicleta habría circulado a alta velocidad y en aparente estado de ebriedad.

La fuerza del impacto fue tal que el automóvil estacionado sufrió severos daños en la parte delantera, mientras que el motociclista falleció en el lugar.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 7 de la Pampa de la Isla acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias.

La Policía informó que el fallecido fue identificado como José María Vaca, gracias a la documentación encontrada entre sus pertenencias. Asimismo, los propietarios del vehículo estacionado prestarán su declaración para contribuir a la investigación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

Mira la programación en Red Uno Play