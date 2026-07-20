Pacientes renales cumplen 14 días de vigilia por falta de pago a centros de hemodiálisis

Los pacientes renales cumplen 14 días de vigilia en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz en demanda del pago a los centros de hemodiálisis que atienden a personas con enfermedad renal crónica. La protesta busca que el Ministerio de Salud regularice los desembolsos y evite el cierre de estos establecimientos.

Los manifestantes aseguran que, hasta el momento, no recibieron una respuesta de las autoridades nacionales, pese a los reiterados pedidos y a las gestiones impulsadas por distintas instituciones.

"Ya llevamos 14 días acá de vigilia y la verdad hasta ahora ni una respuesta de las autoridades. Lo único que tenemos es la esperanza de que atiendan la acción de libertad que se presentó. Estamos esperando la audiencia para que el Gobierno responda", manifestó el representantes de los pacientes.

El dirigente lamentó las condiciones en las que permanecen quienes sostienen la protesta y afirmó que ni las autoridades nacionales ni municipales se acercaron para atender sus demandas.

"Ya son 14 días durmiendo acá, soportando el frío. Lo único que pedimos es que empiecen a pagar a los centros de convenio y a los hospitales donde recibimos tratamiento", señaló.

Los manifestantes permanecen bajo un toldo instalado en la plaza principal, donde reiteran su pedido para que se cancelen las deudas con los centros de hemodiálisis y se garantice la continuidad de un tratamiento que califican como indispensable para la supervivencia de los pacientes renales.

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