Incendio proveniente de Brasil afecta más de 23.000 hectáreas en el Pantanal boliviano

Las Fuerzas Armadas, a través del Quinto Distrito Naval Santa Cruz, mantienen operaciones de combate contra un incendio forestal que ingresó al territorio boliviano desde Brasil y que afecta la región del Pantanal, en la provincia Germán Busch.

Operativos sofocan fuego en zonas cruceñas

El comandante del Quinto Distrito Naval, Cadmiel Mounzon Terán, informó que el fuego se originó el pasado 16 de julio en territorio brasileño y avanzó hacia Bolivia impulsado por fuertes vientos.

"Actualmente este incendio forestal se encuentra latente y está siendo combatido por personal militar, el Sernap, la subgobernación y otras instituciones", señaló la autoridad.

Según el reporte oficial, 51 bomberos militares, junto a brigadistas del Sernap, personal de la Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de Puerto Suárez, trabajan en la zona para contener el avance de las llamas mediante la apertura de cortafuegos y brechas de protección.

Cuatro incendios continúan activos

Mounzon explicó que el incendio aún no ha sido liquidado, aunque fue controlado en varios sectores. Actualmente existen cuatro incendios en la región y el monitoreo satelital registra 144 focos de calor, de los cuales dos ya fueron controlados.

La principal preocupación de las autoridades es evitar que el fuego alcance el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis y se extienda hacia el bosque chiquitano.

"Lo que se quiere evitar es que entre al bosque chiquitano", advirtió el comandante naval.

De acuerdo con datos del Sernap, hasta el momento el incendio ha afectado aproximadamente 23.564 hectáreas de pastizales. Las autoridades también alertaron sobre un foco activo que permanece en territorio brasileño y que podría ingresar nuevamente al país si cambian las condiciones climáticas.

Ante la emergencia, el municipio de Puerto Suárez activó el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y gestiona la declaratoria de emergencia para fortalecer las acciones de respuesta en la zona.

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