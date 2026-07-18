“Que No Me Pierda” recauda más de Bs 41.000 para familia que perdió todo en incendio

Una campaña solidaria realizada en el programa “Que No Me Pierda” logró reunir más de Bs 41.000 para ayudar a la familia de doña Nelly Chino, madre de seis hijos que perdió todas sus pertenencias en un incendio ocurrido en la zona Nuevos Horizontes, en El Alto.

Durante el espacio televisivo se habilitó un código QR para recibir aportes de la población. La recaudación fue creciendo durante la entrevista hasta alcanzar Bs 41.188, monto que será destinado a cubrir necesidades urgentes de la familia.

Una vela habría iniciado el fuego

El incendio ocurrió la noche del jueves, cuando la familia usaba velas debido a que no contaba con energía eléctrica. Según el relato familiar, una vela cayó sobre ropa y las llamas se propagaron rápidamente en el ambiente donde vivían.

El hijo mayor rescató a su familia

Juan Brian Huanca, hijo mayor de doña Nelly, contó que llegó de trabajar y encontró el fuego avanzando. De inmediato despertó a su madre y a sus hermanos para sacarlos del lugar.

Durante el rescate sufrió quemaduras en los pies, mientras que otro de sus hermanos resultó herido al pisar un vidrio.

Perdieron todo

Las llamas consumieron camas, ropa, cuadernos, cocina, garrafa, ollas, platos, ahorros y otros objetos de uso diario. Además, dos perritos murieron asfixiados en el incendio.

La familia vivía en un ambiente en calidad de cuidadores de una vivienda, por lo que ahora necesita un lugar donde quedarse, además de ropa, pañales, leche, alimentos, medicamentos, útiles escolares, colchones y una cocina.

Agradecen apoyo de la población

Doña Nelly, quien trabaja como vendedora ambulante, agradeció la ayuda recibida y pidió apoyo para volver a empezar junto a sus hijos.

La campaña solidaria continuará recibiendo aportes para cubrir las necesidades más urgentes de la familia damnificada.

Puede seguir colaborando a los números de contacto: 77231927 - 69240988

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