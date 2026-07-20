Investigan la muerte de un pastor tras ataque durante un culto en el Trópico de Cochabamba

Un pastor evangélico identificado preliminarmente como Edwin M. V., falleció la noche de este domingo tras recibir un disparo durante un culto religioso en una iglesia del municipio de Shinahota, en la región del Trópico de Cochabamba.

De acuerdo con los reportes preliminares, el pastor se encontraba dirigiendo la ceremonia cuando un sujeto ingresó al templo y se acercó a la víctima. En circunstancias que aún son investigadas, el hombre habría sacado un arma de fuego y disparado contra el líder religioso, delante de los asistentes al culto.

Fue auxiliado de emergencia

Tras el ataque, los miembros de la iglesia y vecinos auxiliaron al pastor, quien resultó gravemente herido. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Martín de Porres de Shinahota.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto de bala, el pastor falleció poco después.

El presunto autor huyó

Luego de efectuar el disparo, el presunto agresor huyó del lugar aprovechando la confusión y el temor que se generó dentro del templo. Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni se conocen mayores detalles sobre su paradero.

La Policía inició las investigaciones para identificar al responsable, establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y determinar el móvil del crimen. Vecinos y efectivos policiales también realizaron labores de búsqueda en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play