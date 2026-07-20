Cochabamba vuelve a clases por etapas: conoce qué distritos retornan este lunes

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba informó que el retorno a clases se realizará de manera diferenciada en los municipios del departamento, debido a la situación epidemiológica, las condiciones climatológicas y el análisis coordinado con los centros de salud.

27 distritos retornan a clases este lunes 20 de julio a clases

Los distritos educativos de Tacopaya, Arque, Bolívar, Independencia, Morochata, Tapacarí, Chimoré, Entre Ríos, Shinahota, Villa Tunari, Pojo, Totora, Pocona, Villa Vila, Tiraque, Vacas y Mizque, entre otros, retornan a las actividades escolares este lunes 20 de julio de 2026.

En estos distritos, la culminación de las actividades curriculares se mantiene programada para el 2 de diciembre de 2026.

Comunicado oficial: DDE

Otros distritos amplían el descanso hasta el 27 de julio

En tanto, los distritos de Aiquile, Omereque, Pasorapa, Colomi, Cochabamba 1, Cochabamba 2, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Capinota, Punata, Arani, Arbieto, Cliza, San Benito, Tarata, Toco, Santiváñez, Tolata y Villa Rivero ampliarán el descanso pedagógico y retornarán a clases el 27 de julio.

Debido a esta ampliación, estos distritos concluirán sus actividades escolares el 9 de diciembre de 2026.

Advierten sobre casos de herpangina y varicela

La Dirección Departamental de Educación señaló que la determinación responde principalmente a los casos registrados de herpangina y varicela, además del análisis de las condiciones epidemiológicas y climatológicas.

Asimismo, indicó que, una vez reanudadas las clases, cada distrito educativo establecerá los horarios de ingreso de acuerdo con la situación particular de su región.

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