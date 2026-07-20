Mototaxistas anuncian bloqueos desde este martes si YPFB no paga resarcimientos

Los mototaxistas de Santa Cruz anunciaron que iniciarán bloqueos desde este martes en caso de que YPFB no cumpla con el resarcimiento económico por los daños que, según denuncian, ocasionó el combustible de mala calidad a miles de motocicletas.

El representante del sector explicó que la movilización estaba prevista para este lunes, pero fue postergada tras una comunicación con asesores de YPFB y autoridades del Gobierno, quienes solicitaron un plazo adicional para atender la demanda.

"Son cerca de 3.000 afectados que tenemos más o menos y esperemos que hoy día se empiece a cancelar a todas estas personas que están esperando el tema del resarcimiento", afirmó.

Los mototaxistas sostienen que el combustible provocó graves desperfectos mecánicos, principalmente en los motores de sus vehículos.

Además, advirtió que existen denuncias provenientes de otros municipios sobre un presunto nuevo ingreso de combustible de mala calidad.

El dirigente recordó que la semana pasada las medidas de presión también fueron suspendidas luego de una conversación con el ministro de Hidrocarburos, quien, según indicó, se comprometió a dar una pronta solución al conflicto.

"Los bloqueos empiezan a partir del día de mañana. Hemos pospuesto la anterior semana las movilizaciones porque el mismo ministro de Hidrocarburos nos pidió que esperemos, que le iban a dar pronta solución a todo esto", expresó.

El sector espera que durante esta jornada se inicie el pago de los resarcimientos; de lo contrario, ratifica que desde este martes instalará bloqueos y otras medidas de presión en demanda de una solución.

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