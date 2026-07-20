Urkupiña 2026: estas son las fechas clave de la gran fiesta de Quillacollo

El viernes 14 de agosto de 2026 será feriado departamental en Cochabamba por la festividad de la Virgen de Urkupiña, en el marco de la tradicional Entrada Folklórica que se desarrollará en el municipio de Quillacollo.

La medida fue recibida con satisfacción por las autoridades municipales, que destacaron que el feriado permitirá fortalecer la participación de la población y generar un mayor movimiento económico en Quillacollo y el departamento.

El director de Cultura de la Alcaldía de Quillacollo, Elvis Leaño, expresó su satisfacción por la determinación y anunció que el municipio ingresará oficialmente en la etapa de organización de las actividades centrales de la festividad.

“Desde hoy ingresamos en modo Urkupiña”, señaló el funcionario, al destacar que ya se trabaja en la coordinación de las diferentes actividades que forman parte del programa oficial.

Más de 70 grupos participarán en la Entrada Folklórica

Desde la Alcaldía de Quillacollo ya se confirmó la participación de más de una veintena de advocaciones marianas en las actividades religiosas. Asimismo, la Entrada Autóctona contará con más de 70 grupos y comparsas.

Las autoridades también anunciaron la coordinación de operativos de seguridad, con un incremento del 50% en el despliegue, además de acciones conjuntas con la Policía, hoteles, operadores turísticos y otros sectores para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Este es el cronograma de la festividad de Urkupiña

17 de agosto: Presentación y lanzamiento de la Feria de Alasitas.

16 de agosto: Tradicional peregrinación al Calvario.

15 de agosto: Misa y celebración central en honor a la Virgen de Urkupiña.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica y feriado departamental.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

8 de agosto: Procesión de las Advocaciones Marianas.

2 de agosto: Entrada de los niños Urkupiñita.

26 de julio: Segunda Promesa de los fraternos.

Las autoridades municipales y departamentales prevén que la festividad movilice a miles de personas y genere un importante movimiento económico en distintos sectores vinculados al turismo, el transporte, la gastronomía, el comercio y los servicios.

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