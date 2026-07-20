Incendios forestales afectan a varias comunidades de Tarija y mantienen la alerta por el humo

La emergencia por los incendios forestales continúa en Tarija, donde las autoridades municipales informaron que, pese a los avances en las tareas de sofocación, aún existen focos activos en distintas comunidades y se mantienen las labores para evitar que las llamas se propaguen.

El vocero de la Alcaldía de Tarija, Adrián Vega, explicó que durante la jornada más crítica se movilizó personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), maquinaria pesada, cisternas, brigadas médicas y ambulancias para apoyar el combate al fuego. Señaló que inicialmente se trabajó en seis frentes de incendio en la comunidad de Pinos Sur, de los cuales cuatro fueron controlados, mientras que dos continuaban activos.

"El día de ayer (domingo) hemos vivido una jornada trágica, una jornada con mucha angustia que nos ha movilizado absolutamente a todos", afirmó Vega.

Comunidades afectadas por el fuego

Indicó que los focos activos avanzaban hacia las comunidades de Pampa Redonda y El Tunal, mientras que otro incendio afectaba a las comunidades de Erquis, Erquis Sur, Erquis Norte y La Victoria, una zona estratégica por albergar fuentes de recarga hídrica y captación de agua para Tarija.

El funcionario explicó que las fuertes ráfagas de viento, de entre 45 y 70 kilómetros por hora, dificultan las labores de control y favorecen la rápida propagación de las llamas. Además, informó que el municipio mantiene coordinación con el Gobierno nacional, la Gobernación y otras instituciones para evaluar la situación mediante sobrevuelos y reforzar las acciones de respuesta.

A su vez, confirmó que todavía existen incendios activos en el municipio de Cercado y otras comunidades rurales, por lo que el Gobierno Municipal permanece en emergencia y habilitó centros de acopio para recibir alimentos, agua, herramientas e insumos destinados a los equipos que trabajan en primera línea.

Ampliación de descanso pedagógico por incendios

Asimismo, recordó que la Alcaldía solicitó ampliar una semana más las vacaciones escolares debido a la mala calidad del aire provocada por el humo, medida que posteriormente fue adoptada por la Dirección Departamental de Educación para resguardar la salud de los estudiantes.

Respecto al origen de los incendios, la autoridad señaló que existen indicios de chaqueos e incluso videos que muestran presuntas acciones de personas iniciando fuego. "Instamos también al Ministerio Público a que pueda dar con los responsables, con los culpables y que finalmente tengan sanciones ejemplificadoras", sostuvo Vega, al advertir que este tipo de emergencias se repite cada año en la región.

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