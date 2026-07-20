Mujer de 30 años fue hallada sin vida en Oruro; hay un detenido

Una mujer de 30 años, identificada con las iniciales J.A.G., fue víctima del sexto feminicidio registrado este año en el departamento de Oruro. El hecho ocurrió en un domicilio del campamento minero San José, en la zona oeste de la ciudad, donde fue encontrado su cuerpo con evidentes signos de violencia.

Víctima de violencia antes de morir

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Charlon Torrez, informó que la víctima era natural de Cochabamba y se dedicaba al trabajo sexual. La autopsia estableció como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación, confirmando que se trató de una muerte violenta.

Por este caso, un comerciante de 45 años, propietario del inmueble donde ocurrió el hecho, fue enviado con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

"El resultado de la autopsia indica asfixia mecánica extrínseca por obstrucción nasal y oral, lo que demuestra la intervención de una persona", informó Torrez.

La investigación también alcanza a otras dos personas, familiares del detenido, quienes presuntamente estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas junto a la víctima la noche anterior al crimen y actualmente son buscadas por la Policía para establecer su grado de participación.

Las autoridades confirmaron que la víctima era madre de un niño de 12 años. Sus familiares llegaron desde Cochabamba para reclamar el cuerpo y exigir que el crimen sea esclarecido.

Con este caso, Bolivia suma 49 feminicidios en lo que va del año. De acuerdo con los datos oficiales, La Paz encabeza la lista con 17 casos, seguida de Santa Cruz (9), Cochabamba (8) y Oruro (6).

Mira la programación en Red Uno Play