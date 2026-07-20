Santa Cruz tendrá una semana marcada por cambios bruscos en las condiciones del tiempo. El pronóstico anticipa fuertes vientos al inicio de la semana, el ingreso de un frente frío con lluvias desde el miércoles, el retorno del calor hacia el fin de semana y una alerta por el elevado riesgo de incendios forestales, mientras el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose.

Ráfaga del norte

El inicio de la semana estará marcado por intensas ráfagas de viento del norte que superarán los 80 kilómetros por hora en la capital cruceña y el Norte Integrado. Estas condiciones se registrarán principalmente entre el lunes y el martes y estarán acompañadas por lluvias de baja intensidad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, objetos y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

Ingrese de frente frío

El miércoles ingresará un frente frío débil acompañado de precipitaciones de variada intensidad. Como consecuencia, durante la madrugada del jueves se registrará un descenso de las temperaturas, con mínimas de 14 °C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 7 °C en los Valles Cruceños, 11 °C en la Cordillera y 15 °C en la Chiquitania.

Regresa el calor

El descenso de temperaturas será temporal. A partir del viernes volverán a predominar los vientos del norte, lo que provocará un rápido incremento de las temperaturas máximas. El ambiente volverá a ser cálido, especialmente el domingo, cuando se espera el mayor ascenso térmico de la semana.

El niño se fortalece

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose. Según las proyecciones, existe un 81 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que hay un 97 % de probabilidades de que permanezca activo hasta el inicio del otoño de 2027. Este escenario favorecerá temperaturas más elevadas y lluvias por debajo de lo normal en el departamento.

Alerta por incendios forestales

Las condiciones meteorológicas mantienen un elevado riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, especialmente hasta el martes. La provincia Germán Busch se encuentra en la zona de mayor peligro, donde ya se registra un incendio forestal. En esa región se prevén temperaturas de hasta 35 °C y ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, factores que favorecen la rápida expansión del fuego.

Temperaturas y condiciones por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperatura: Mínima de 14 °C | Máxima de 30 °C.

Vientos: Del norte con ráfagas superiores a 80 km/h hasta el martes. Del sur con ráfagas superiores a 50 km/h entre miércoles y jueves.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; despejado hacia el fin de semana.

Lluvias: Moderadas a fuertes hasta el miércoles.

Valles cruceños

Temperatura: Mínima de 7 °C | Máxima de 28 °C.

Vientos: Del norte con ráfagas de hasta 60 km/h hasta el martes. Vientos leves del sur el resto de la semana.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto, con periodos despejados.

Lluvias: Débiles a moderadas entre miércoles y jueves.

Cordillera

Temperatura: Mínima de 11 °C | Máxima de 33 °C.

Vientos: Del norte con ráfagas de hasta 70 km/h hasta el martes. Posteriormente, vientos moderados del sur.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto, con periodos despejados.

Lluvias: Débiles a moderadas el miércoles.

Chiquitania

Temperatura: Mínima de 15 °C | Máxima de 35 °C.

Vientos: Del norte con ráfagas de hasta 80 km/h hasta el martes, principalmente en el este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; despejado hacia el fin de semana.

Lluvias: Débiles a moderadas el miércoles.

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