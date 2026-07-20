Candidatas al Miss Bolivia viven con emoción la recta final rumbo a la corona

A pocos días de la gala final del Miss Bolivia 2026, las candidatas viven jornadas intensas de preparación, pero también disfrutan de una experiencia marcada por la convivencia, las nuevas amistades y el intercambio de tradiciones entre los diferentes departamentos del país.

Durante una entrevista en El Mañanero, Miss Cochabamba, Nicole Osorio, aseguró que cumplir el sueño de participar en el certamen representa uno de los momentos más importantes de su vida.

"Estamos haciendo amistades muy lindas. Cada una tiene su propia historia y creo que eso es lo más bonito de esta experiencia", afirmó.

Por su parte, señorita Cochabamba, Antonella Maldonado, confesó que extraña a su familia, aunque aseguró sentirse feliz de representar a su departamento.

En un momento emotivo de la entrevista, Miss Valle, Lauren Medrano, envió un saludo a su madre desde el programa y habló sobre el apoyo que recibe de su familia.

Mientras tanto, señorita Santa Cruz, Eri Miyasato, llegó luciendo el traje que obtuvo el reconocimiento como Mejor Traje Típico del certamen.

"Es mi segundo título previo al Miss Bolivia. Mi traje se llama 'Ñandereco', que en guaraní significa 'nuestra forma de ser'. Está inspirado en la Amazonía cruceña, desde el sombrero de saó, las flores de tajibo, las hojas de motacú y los bordados orientales", explicó.

La gala final del Miss Bolivia 2026 se realizará el 25 de julio y reunirá a las representantes de los nueve departamentos en la competencia por la corona nacional. El evento será transmitido por la Red Uno.

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