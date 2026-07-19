Eri Miyasato, ganó Mejor Traje Típico del Miss Bolivia 2026 en Porongo

El municipio de Porongo se llenó de cultura, tradición y belleza con la elección del Mejor Traje Típico del Miss Bolivia 2026, título que fue otorgado a Eri Miyasato, señorita Santa Cruz.

La gala se desarrolló en los alrededores de la iglesia principal y la plaza de Porongo, donde las candidatas presentaron trajes cargados de historia, color y folclore, mostrando la diversidad que caracteriza a Bolivia.

Ery Miyasato, señorita Santa Cruz, se llevó el título de mejor traje típico del Miss Bolivia

Durante el evento estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de la Casa de la Belleza y su directora, Gloria de Limpias, quienes acompañaron la actividad rumbo a la gran final del certamen.

Con este reconocimiento, Eri Miyasato suma su segundo título previo hacia la noche final del Miss Bolivia 2026, que se realizará el próximo 25 de julio en los predios de la Fexpocruz, donde se conocerá a la nueva soberana nacional.

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