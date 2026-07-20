Constructoras alertan de deuda de Bs 30 millones por obras del tren tetropolitano de Cochabamba

El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco), Marcelo Zubieta, denunció que la Asociación Accidental Tunari mantiene una deuda de aproximadamente Bs 30 millones con empresas constructoras subcontratistas que participaron en la ejecución del tren metropolitano de Cochabamba.

Precisó que las obligaciones económicas se arrastran desde 2019 y corresponden a planillas por trabajos ejecutados, además de la devolución de retenciones del 7% establecidas como garantía de cumplimiento contractual.

Zubieta explicó que alrededor de 20 empresas subcontratistas nacionales, varias de ellas asociadas a Cadeco, se encontrarían afectadas por la falta de pago.

Señaló que estas compañías cumplieron con sus obligaciones tributarias, sociales y financieras durante la ejecución de los trabajos.

Desde Cadeco se cuestiona que, pese a que las obras fueron concluidas y el tren se encuentra actualmente en funcionamiento, la Asociación Accidental Tunari no habría cumplido con el pago de las planillas de avance ni con la devolución de las retenciones.

Denuncian falta de reconocimiento de la deuda

Cadeco también afirmó que los actuales representantes legales de la Asociación Accidental Tunari, se niegan a reconocer las obligaciones económicas y argumentan que las deudas corresponden a administraciones anteriores.

Asimismo, la organización denunció que la empresa habría modificado su domicilio legal sin una notificación previa, situación que, según Cadeco, habría dificultado la realización de citaciones notariales.

Advierten riesgo para más de 1.000 empleos

La Cámara de la Construcción advirtió que la falta de pago compromete la viabilidad económica y financiera de las empresas afectadas y pone en riesgo más de 1.000 empleos directos generados por trabajadores bolivianos.

Según la denuncia, algunas de las obligaciones impagas se arrastran desde hace varios años, lo que habría generado un impacto financiero insostenible para las empresas subcontratistas.

Ante esta situación, Cadeco solicitó la intermediación del Ministerio de Obras Públicas a través de la la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) y del Ministerio de Economía.

La organización pidió que se fiscalice el destino de los recursos desembolsados por el Estado a la Asociación Accidental Tunari y que se verifique si estos fondos fueron destinados al cumplimiento de las obligaciones con las empresas que ejecutaron los trabajos.

Cadeco también demandó respuestas de la Asociación Accidental Tunari y el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes. En caso contrario, planteó que se considere la retención de pagos destinados a la empresa para evitar mayores perjuicios a las constructoras subcontratistas.

La Cámara fundamentó su solicitud en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, referido al derecho de petición, y en las cláusulas del contrato de obra llave en mano del Tren Metropolitano de Cochabamba, suscrito el 4 de agosto de 2017.

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