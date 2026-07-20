Estudiantes llevan tres semanas haciendo fila por un cupo para la premilitar en Cotapachi

Decenas de padres de familia y estudiantes protagonizaron la madrugada de este lunes una protesta en puertas del Regimiento Militar Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, donde se inició el proceso de inscripciones para el servicio premilitar.

Los movilizados denunciaron que llevan varias semanas realizando filas en busca de un cupo y exigieron a las autoridades la ampliación de las plazas disponibles. Según los padres, más de 400 estudiantes esperan una oportunidad para ingresar al servicio premilitar.

Exigen ingreso libre y más cupos

Con carteles en mano, los estudiantes expresaron su principal demanda: “Ingreso libre al servicio premilitar sin discriminación”. “No hemos encontrado cupos disponibles para la premilitar. Lo único que pedimos es acceso libre para ingresar en cualquier zona”, expresó uno de los padres.

Padres piden habilitar más regimientos

Los padres de familia de Vinto, Quillacollo y Colcapirhua solicitaron al Ministerio de Defensa ampliar el número de plazas y habilitar otros regimientos para atender la alta demanda.

“Son más de 400 estudiantes los que necesitan este cupo. Pedimos que se tome en cuenta el pedido de los estudiantes, que es el ingreso libre al servicio premilitar”, indicó un representante.

Otra madre de familia sostuvo que los jóvenes buscan cumplir con su deber de servir a la patria y pidió que no existan diferencias por el tipo de unidad educativa a la que asisten.

“Como padres hemos enviado una nota al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, para que considere que el servicio premilitar sea de acceso libre. No debe haber discriminación por el grado de instrucción ni por la educación en colegios fiscales, de convenio o privados”, manifestó.

Protestan en Cotapachi por falta de cupos para el servicio premilitar. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/Red Uno

Denuncian reducción de cupos

Los movilizados también señalaron que en la gestión anterior se habilitaron alrededor de 700 cupos, mientras que actualmente, según la información que recibieron, solo existirían aproximadamente 100 plazas disponibles.

“La anterior gestión eran 700 estudiantes los que ingresaron; ese era el cupo. Ahora tenemos entendido que solo hay 100. En ese aspecto, los padres y estudiantes estamos movilizados y esperamos una respuesta de las autoridades”, dijo otro padre.

Los representantes aseguraron que están dispuestos a cumplir con los gastos y requisitos establecidos, pero insistieron en que se habiliten más plazas para que los estudiantes puedan acceder al servicio premilitar.

La pasada semana, los padres ya habían solicitado al Ministerio de Defensa ampliar el número de plazas. En esa oportunidad, uno de los movilizados afirmó: “Estamos hace tres semanas haciendo filas. Somos más de 250 personas que estamos a la espera”.

La protesta se instaló precisamente en el inicio de las inscripciones, mientras las familias aguardan una respuesta oficial que permita atender la demanda de los estudiantes que buscan acceder al servicio premilitar.

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