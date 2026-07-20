Lanzan festividad de la Virgen de la Asunción de Llallagua e invitación a participar

La Asociación de Conjuntos Folklóricos de Llallagua realizó este lunes el lanzamiento oficial de la festividad de la Virgen de la Asunción, una de las celebraciones más importantes del norte de Potosí, e invitó a la población a participar de las actividades programadas del 12 al 16 de agosto.

El presidente de la asociación, Iván Muruchi, informó que la entrada folklórica principal se desarrollará el 15 de agosto y contará con la participación de más de 50 fraternidades que mostrarán la riqueza cultural y las danzas tradicionales de la región.

"Invitar a todos a la festividad de la Virgen de la Asunción de Llallagua. Tenemos más de 50 fraternidades y esperamos a visitantes de todo el país", señaló Muruchi.

El lanzamiento se realizó en la plaza Abaroa de La Paz con una presentación de danzas tradicionales, como parte de la promoción de esta festividad religiosa y cultural que cada año congrega a miles de visitantes.

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