Cochabamba abre un centro gratuito con robótica, ciencia y naturaleza

Cochabamba suma un nuevo espacio para aprender, investigar y conectarse con la naturaleza. El alcalde Manfred Reyes Villa inauguró el Centro de Educación Ambiental (CEA) del Jardín Botánico Martín Cárdenas, una moderna infraestructura dirigida a niños, jóvenes, estudiantes y familias.

El centro busca acercar a la población al conocimiento de la biodiversidad, la ciencia y la tecnología, además de promover una mayor conciencia sobre la protección del medioambiente y los recursos naturales.

“Queremos que este centro sea un lugar donde las nuevas generaciones aprendan a valorar y proteger nuestro patrimonio natural. La educación ambiental es clave para construir una ciudad más sostenible”, destacó Reyes Villa durante el acto de inauguración.

Robótica, ciencia y naturaleza en un mismo lugar

El nuevo espacio fue implementado por la Alcaldía de Cochabamba con el apoyo técnico y el equipamiento del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Bolivia.

Entre sus principales ambientes se encuentra una Sala de Robótica, equipada con computadoras, kits de programación y dispositivos destinados al monitoreo de la calidad del agua y del aire.

También cuenta con una ludoteca dirigida a niños de entre 3 y 8 años, un laboratorio con instrumentos científicos, un salón multifuncional para capacitaciones y exposiciones, una sala de trabajo colaborativo y un vivero educativo.

En este último espacio, los visitantes podrán conocer los procesos de producción, cultivo y cuidado de diferentes plantas, además de participar en actividades prácticas relacionadas con la conservación ambiental.

Un espacio para conocer la biodiversidad

Con la apertura del centro, el Jardín Botánico Martín Cárdenas también reforzará sus recorridos y actividades de interpretación ambiental.

El objetivo es que estudiantes y visitantes conozcan la variedad de especies arbóreas existentes en el lugar y comprendan la importancia de proteger uno de los principales espacios naturales del municipio.

El CEA también pretende convertirse en un punto de encuentro para la investigación, la capacitación y la participación ciudadana en temas relacionados con la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Cochabamba abre un centro gratuito con robótica, ciencia y naturaleza. Foto GAMC.

Ingreso gratuito y horarios de atención

El acceso al Centro de Educación Ambiental será gratuito para toda la población.

El espacio atenderá de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00, y los sábados, de 08:00 a 12:00, en instalaciones del Jardín Botánico Martín Cárdenas.

Con robótica, experimentos, juegos y contacto directo con la naturaleza, Cochabamba incorpora una nueva alternativa educativa para que las familias aprendan a cuidar el planeta de una manera práctica y entretenida.

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