Sin Messi, sin caravana y sin feriado: así será el regreso de Argentina

No será el regreso que millones de argentinos imaginaban. La Selección Argentina aterrizará este lunes en Ezeiza, pero lo hará sin caravana, sin festejos multitudinarios y con un plantel reducido, todavía golpeado por la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El Gobierno nacional reorganizó sobre la marcha el operativo que había preparado para recibir al equipo de Lionel Scaloni. La decisión llegó después de que la Asociación del Fútbol Argentino comunicara que los jugadores no tenían ánimo para protagonizar una celebración masiva tras quedarse a un paso del bicampeonato.

“Los jugadores tomaron la determinación por la derrota. Por lo menos hasta ahora no habrá festejos”, señalaron fuentes oficiales.

La postura del plantel también modificó los planes relacionados con el posible feriado nacional anunciado por el presidente Javier Milei. El mandatario había aclarado que la medida dependería exclusivamente de la fecha elegida por los futbolistas y el cuerpo técnico para reencontrarse con los hinchas. Este lunes, por lo tanto, las actividades se desarrollarán con normalidad.

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Un regreso marcado por las ausencias

La delegación llegará durante la tarde-noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Nueva York. El arribo está estimado cerca de las 19, aunque el horario podría sufrir modificaciones propias del itinerario aéreo.

Sin embargo, no todos los futbolistas estarán a bordo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecerán en Estados Unidos, mientras que otros integrantes del plantel viajarán directamente hacia Europa o comenzarán sus vacaciones antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

La propia AFA había anticipado que algunos jugadores partirían desde Estados Unidos hacia diferentes destinos, situación que terminó de enfriar la posibilidad de organizar una recepción multitudinaria durante este lunes.

El grupo que regrese se trasladaría al predio de la AFA en Ezeiza, donde compartiría una cena antes de que la delegación quede oficialmente desconcentrada.

Una bienvenida formal y sin dirigentes políticos

A pesar de la suspensión de los festejos, el Gobierno mantendrá un recibimiento protocolar en el aeropuerto. El operativo estará acompañado por autoridades aeroportuarias y organismos encargados de garantizar la seguridad durante el arribo.

No está prevista la participación de Javier Milei ni de otros integrantes del Poder Ejecutivo. Desde la Casa Rosada sostienen que la intención es evitar cualquier utilización política de la imagen de los jugadores y respetar la voluntad del plantel. El esquema protocolar ya había sido diseñado sin presencia de dirigentes políticos.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó a cargo de la coordinación general del dispositivo junto con autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses.

Del operativo de fiesta a una llegada en silencio

Durante el fin de semana, las autoridades habían trabajado con distintos escenarios para recibir al equipo. Entre las alternativas se contemplaban una caravana por las calles de Buenos Aires, una concentración en el Obelisco y hasta la posibilidad de que los jugadores saludaran a los hinchas desde el balcón de la Casa Rosada.

La sede gubernamental amaneció rodeada de vallas, mientras que en los alrededores del Obelisco se había preparado un dispositivo especial con efectivos policiales, puestos médicos y restricciones vehiculares.

Sin embargo, el dolor de la final y la salida anticipada de varias figuras modificaron completamente el panorama.

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