Venezuela supera los 5.100 muertos tras el devastador doble terremoto

La dimensión de la tragedia continúa creciendo en Venezuela.

La cifra de muertos por los dos terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio ascendió este sábado a 5.119, después de que las autoridades incorporaran 50 nuevos fallecimientos al balance oficial.

La actualización fue difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mediante un boletín publicado en Telegram. Un día antes, el registro se situaba en 5.069 víctimas mortales.

MÁS DE 16.700 PERSONAS RESULTARON HERIDAS

El número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 6.462 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia.

Las operaciones de búsqueda, recuperación de cuerpos y remoción de escombros continúan, especialmente en las zonas más afectadas del norte venezolano.

Los sismos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron el 24 de junio y provocaron el derrumbe de edificios, cortes de electricidad, daños en carreteras y la interrupción de diferentes servicios.

MILES DE PERSONAS SIGUEN EN CAMPAMENTOS

El reporte gubernamental señala que 128.324 familias recibieron algún tipo de atención desde que comenzó la emergencia.

Actualmente, 21.470 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras que otras 17.907 quedaron sin vivienda como consecuencia de los terremotos.

Los centros temporales brindan alojamiento, alimentos, agua, atención médica y otros servicios básicos a familias evacuadas o damnificadas.

BALANCE OFICIAL

Fallecidos: 5.119.

5.119. Heridos: 16.740.

16.740. Personas rescatadas: 6.462.

6.462. Personas sin vivienda: 17.907.

17.907. Alojados en campamentos: 21.470.

21.470. Campamentos transitorios: 107.

107. Familias atendidas: 128.324.

128.324. Réplicas registradas: 1.350.

1.350. Rescatistas internacionales: 2.278.

1.350 RÉPLICAS MANTIENEN EN ALERTA A LA POBLACIÓN

Desde el doble terremoto se registraron aproximadamente 1.350 réplicas, según el último balance.

Los movimientos posteriores mantienen en alerta a los habitantes y dificultan el retorno seguro a edificios que presentan daños estructurales.

Las autoridades sostienen que 2.278 rescatistas internacionales continúan desplegados en Venezuela, colaborando con las tareas de búsqueda, atención médica y asistencia humanitaria.

CONTINÚA LA RECUPERACIÓN ENTRE LOS ESCOMBROS

El incremento de la cifra de fallecidos se produce a medida que los equipos logran ingresar a estructuras colapsadas y retirar escombros.

La Guaira, ubicada en la costa del Caribe y próxima a Caracas, figura entre las regiones más golpeadas. El Gobierno informó anteriormente que cientos de edificios sufrieron daños y que alrededor de 190 colapsaron completamente.

Las labores también incluyen la identificación de víctimas, evaluación de viviendas, restablecimiento de servicios y planificación de nuevas soluciones habitacionales.

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