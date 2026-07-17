El Mundial deja un impacto de 20.000 millones de dólares en EE.UU., estima Bank of America

El Mundial de fútbol ha dejado un impacto cercano a los 20.000 millones de dólares en Estados Unidos, según estima Bank of America, mientras la FIFA podría obtener 9.000 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg Intelligence.

El impacto económico de la Copa del Mundo, que concluye el domingo con la final entre Argentina y España, ocurre gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general de Bank of America, Brian Moynihan, en una entrevista con CBS News.

"La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de 40.000 millones de dólares, de los que 20.000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidas que en otras ciudades", declaró Moynihan.

Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de otro de los anfitriones, México, donde la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de 2.543 millones de dólares.

Por otro lado, un estudio de Bloomberg Intelligence estimó casi 9.000 millones de dólares en ingresos para la FIFA por la Copa Mundial, lo que representaría un incremento mayor al 40 % del récord de 6.314 millones de dólares del Mundial de Catar de 2022.

El informe también previó un impulso a las ventas globales hasta los 80.000 millones de dólares "con una proyección de aceleración del gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo".

A diferencia del Mundial de Catar, la actual Copa del Mundo contó con un récord de 48 países en la competencia, por encima de los 32 anteriores, lo que implicó casi el doble de partidos, 104 en lugar de 64, y una duración de cerca de 40 días.

Además, el actual campeonato lo realizaron tres países en conjunto, Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 16 ciudades sede, frente a las cinco de Catar.

Pese a estos datos, analistas advierten de un efecto menor a lo esperado, pues un informe oficial de la FIFA previo al torneo estimaba un impacto de más de 30.000 millones de dólares en la economía estadounidense.

Mientras que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0,2 % en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del Mundial, con 4,39 millones de llegadas en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play